بعد خطوبتهما المثيرة للجدل.. ميغان فوكس وماشين غان يخططان لحفل زفاف أكثر غرابة

بدأت النجمة العالمية ميغان فوكس بالتخطيط لحفل زفافها المقرر إقامته في الوقت القريب بعدما أعلنا خطوبتها بشكل رسمي على الفنان ماشين غان وبطريقة غريبة ومثيرة للجدل.

ميغان فوكس تخطيط لحفل زفاف أسطوري

تخطط النجمة ميغان فوكس لحفل زفاف اسطوري ومثير؛ فمن المتوّقع أن يكون أغرب حفل زفاف سيتضمن العديد من الأشياء الغريبة والطقوس المثيرة للجدل، كما أنه سيحتوي على نهر بلون الدم، وفق ما أعلنه ماشيين في أحدث لقاء له.



وخلال مقابلة لماشين غان كيلي في برنامج The Late Late Show أكّد أن حفل زفافه سيكون أسطوري بشكل كبير، وقال: "إن حفل الزفاف يتطلب الكثير من التخطيط لأنني سأضع لمساتي الخاصة عليه وأسعى أن يكون الحفل يتضمن طقوس غريبة لن يتم الكشف عنها مسبقاً فأنا أريد أن يكون هناك نهر باللون الأحمر".

خطوبة ميغان فوكس وماشين غان كيلي

كانت خطوبة ميغان فوكس وماشين غان الأغرب على الإطلاق، حيث نشرت ميغان مقطع فيديو رومانسي ومميز يظهر فيها ماشين غان وهو ينحني أمام ميغان ويطلب منها الزواج.

وكان تصميم خاتم الخطوبة مثير للجدل فقد صممه ماشين بنفسه باحجار خاصة تتضمن تاريخ ولادتهما، كما قاما بتقليد غريب في الخطوبة وهو شرب دماء بعضهما البعض بطريقة غريبة ومقززة، وهو ما أثار الجدل حول سبب اعتمادهما هذه الطقوس وفيما كانت تشير إلى معنى معين.