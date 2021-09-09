نيكول سابا تحتفل بعيد ميلاد يوسف الخال: (نصفي الأفضل)

حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان اللبناني يوسف الخال االـ 44، حيث نشرت صورة رومانسية تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع (انستجرام)، ووجهت له رسالة رومانسية قائلة (إلى نصفي الأفضل، صديقي وأعز شريك لي، كل سنة وانت طيب).

وسرعان ما استقبلت سابا، الكثير من التهنئة لزوجها فى عيد ميلاده على الصورة التى نشرتها وظهرا فيها وسط البحر فى إحدى رحلاتهم الصيفية.

وأثارت سابا​، الجدل حول حملها، بعد نشرها فيديو قصير عبر حسابها بموقع (إنستجرام)، منذ ايام، من كواليس حفلها الأخير بختام سهرات صيف 2021 بمدينة العلمين الجديدة، حيث أشارت خلال الفيديو إلى بطنها ما دفع بعض متابعيها لتهنئتها بدعوى إعلان حملها بطريقة غير مباشرة.

بدورها خرجت نيكول عن صمتها ووضحت حقيقة الموضوع. وكتبت نيكول على صفحتها ان الفيديو لم يكن له علاقة بأي إعلان عن حمل نافية أن تكون حامل بطفلها الثاني من الممثل اللبناني يوسف الخال في الوقت الحالي و قالت: (الفيديو لم يكن لاعلان اي خبر… الموضوع كلو كان فيديو بخصّ الفستان واللوك مش اكتر...)