ميمي جمال تكشف قصة طلاقها الغريبة من حسن مصطفى بسبب فستان.. تعرف على التفاصيل!

تتخلل أي علاقة زوجية خلافات ومشاكل، بعضها يمكن حله وتجاوزه والبعض الآخر لا يمكن تجاوزه وغض الطرف عنه.

حلَّت الفنانة المصرية ميمي جمال ضيفةً في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يبث عبر قناة ON، وتحدَّثت عن علاقتها العاطقية مع زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، كما تحدَّثت عن المشاكل والخلافات التي تخللَّت حياتهما الزوجية.

ميمي جمال وذكرياتها مع حسن مصطفى

كشف ميمي جمال أنها عاشت حياةً رومانسية مع زوجها، فزواجهما كان جميلًا لم يتخلله سوى القليل من الخلافات والمشاكل العادية؛ فقد حاولا قدرالإمكان إنجاحه بأي طريقة.

وأوضحت جمال أن حال وقوع مشكلة بينهما وتركت المنزل غاضبة متجَّهةً لبيت أهلها، كان يعمل هو على مصالحتها لتنتهي الأزمة.

واستذكرت الفنانة حادثة طلاقها شفهيًا بسبب غيرة حسن مصطفى الشديدة، فقد كانت تحب ارتداء الفساتين المكشوفة وهو أمر كان يرفضه ويضايقه، ورغم محاولاتها بإقناعه، غير أنه تمسك بالرفض؛ لذلك وصلا لاتفاق على ارتدائها فساتين بأكمام ساترة، إلَّا أنها أخلفت الاتفاق.

وتابعت جمال أنها قررت ارتداء فستانًا مفتوحًا أثناء عرض على خشبة المسرح دون علمه، لكنها تفاجأت بحضوره العرض؛ ليفاجأ بما رأها وشعر أنها خدعته.

وحال وصول الثنائي إلى المنزل واختلائه بها قام بتطليقها شفهيًا، إلَّا أنها اعتقدت أن الطلاق لم يقع وما هو إلَّا تهديد فحسب، لكنها تفاجأت أنها أصبحت محرمة عليه، ومنذ ذلك الوقت التزمت باتفاقهما.

يُشار إلى أن الفنانة المصرية ميمي جمال تزوجت من الفنان المصري الراحل حسن مصطفى عام 1966 وانجبت منه ابنتيها نجلاء ونورا.