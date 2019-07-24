مي العيدان تثير حالة من الجدل بعد نشرها صورة جثمان "صابرين بورشيد"!

تعرضت الإعلامية الكويتية مي العيدان لهجوم شديد بعد نشرها صورة لجثمان الإعلامية والفنانة البحرينية الراحلة صابرين بورشيد قبل دفنها.

ونشرت العيدان صورة للجثمان عبر حسابها في إنستغرام داعية للراحلة بالرحمة والغفران، وفور نشرها الصورة تعرضت العيدان لهجوم كبير من متابعيها لعدم لانتهاكها حرمة الموت، مؤكدين أن نشرها الصورة هو نوع من انواع لفت النظر.

يُذكر ان وفاة الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد 34 عامًا شكلت صدمة لزملائها في عالم الفن وجمهورها، وفارقت بورشيد الحياة يوم الإثنين الماضي بعد صراع استمر أشهر مع مرض السرطان.

وكان السيد أحمد بورشيد والد صابرين قد أعلن في شهر نيسان الماضي عن اصابة ابنته بـ 3 أورام للدماغ، وكشف عن حاجتها للسفر من اجل العلاج، وبعد العملية تحسنت صحة بورشيد لفترة ثم عادت وتعرضت لانتكاسة في بداية شهر تموز الجاري حتى يوم الإثنين الماضي عندما أعلن والدها أحمد بورشيد عن وفاتها.

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