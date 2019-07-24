ناصيف زيتون يتجاوز المليون مشاهدة بعد طرحه (أنا معك) بساعة

طرح المطرب السوري ناصيف زيتون، أغنية جديدة باسم (أنا معك)، على طريقة الـ(Lyrics Video)، عبر قناته الرسمية على موقع (يوتيوب)، وهي من كلمات حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ، ومن إخراج ريشا سركيس.

ويقول مطلع الأغنية: (صارت سيرتنا ع كل لسان.. كل الناس عم تحكي عنا.. مش عارف بشو غلطنا.. شو عملنا شو سوينا.. بعمل حالي مش سمعانن.. بس لازم قلك.. نحنا تركنا.. الناس تحكي ع كيفا.. وآخر همنا.. أنا معك أنا بقيان.. أنا معك أنا مابتركك لو شو ما كان).

ولأغنية حققت نسبة مشاهدة عالية في خلال ساعة، حيث وصلت إلى أكثر من ربع مليون مشاهدة، وحظيت بتعليقات كثيرة من قبل جمهوره المتتبع، كما ظهرت من خلالها العاصمة اللبنانية بيروت بكل ضواحيها كما ظهر ناصيف وإلى جانبه تظهر كلمات الأغنية.



وتعد هذه الاغنية الثالثة من الألبوم الجديد لناصيف بعد أن أصدر سابقا (تكة) و (كل يوم بحبك).