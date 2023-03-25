مي عز الدين تسأل جمهورها الدعاء لوالدتها

البوابة-ناشدت الفنانة مي عز الدين، الجمهور الدعاء لوالدتها التي تعرضت لوعكة صحية مفاجئة مع أول أيام شهر رمضان المبارك، و بالتزامن مع عرض مسلسلها الرمضاني (سوق الكانتو) أمام النجم أمير كرارة.

ونشرت مي عز الدين (ستوري) عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام): (معلش مش عارفة أتواجد معاكم وأحضر معاكم الحلقات الأولى، والدتي تعبانة دعواتكم بالشفاء ورمضان كريم عليكم).

يذكر أن مسلسل (سوق الكانتو) من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مي عز الدين، أمير كرارة، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسي، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين.