مي عمر الأكثر تداولًا بعد مشهد الاغتصاب في مسلسل "لؤلؤ" والشرنوبي يعلّق

احتلت الفنانة المصرية مي عمر المراكز الأولى على قائمة الأكثر بحثًا وتداولًا على محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد مشهد الاغتصاب في مسلسل "لؤلؤ" من قبل "بودا" الذي يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

ولم تكن الحلقة وحدها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل كان أيضًا الفنان محمد الشرنوبي قد لاقى تفاعلًا كبيرًا أيضًا من خلال تعليقه الذي كتبه عبر حسابه على موقع إنستغرام على مشهد الاغتصاب قائلًا: "غلطة وندمان عليها".

وحصد الشرنوبي أكثر من 150 ألف إعجاب، إلى جانب العديد من التعليقات التي أثبتت أنه نجح نجاحًا باهرًا في تقديم دوره في مسلسل "لؤلؤ"، حيث كتبت له إحدى المتابعات "مش طايقاك"، في حين نصحه آخرون بالاختفاء فكتبت له متابعة: "أنا شايفة أنك تستخبى في حتة اليومين دول عشان كلنا واخدين الموضوع بجد وعاوزين نجيب حق لؤلؤ".

ويذكر أن مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، تخوض به مي عمر أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وبعد مرور 31 حلقة ومن خلال التفاعل الكبير من قبل الجمهور يبدو أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا وحاز على شعبية واسعة وخاصة في مصر.

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