مي عمر تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء بسبب زوجها محمد سامي (فيديو)

تسبب المخرج المصري محمد سامي، في موقف محرج لزوجته الفنانة مي عمر، حيث كاد أن يفسد إطلالتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز مجلة "وشوشة" عن عام 2019.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه مي برفقة زوجها أثناء التقاطهما مجموعة من الصور على السجادة الحمراء.

وعندما حاولت مي السير للأمام، لم تستطع بسبب وقوف زوجها على ذيل الفستان، الأمر الذي دفعها إلى العودة للخلف ومحاولة تنبيهه برفع قدمه من على فستانها.

ولم يكتشف سامي الموقف إلا متأخرًا، عندما همست له مي عمر في أذنه، ليبتعد على الفور من على فستانها، في موقف لفت انتباه الحاضرين بالحفل.

ورصدت الكاميرات دخول الثنائي على السجادة الحمراء، حيث اعتمدت مي فستانًا لامعًا أسود اللون، وعلى الرغم من وجود فتحة جانبية بالفستان إلا أنها لم تكن مبالغة فيها بعكس إطلالاتها السابقة بمهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الجونة.

بينما ظهر زوجها محمد سامي ببدلة سوداء، وأثار حضوره جدلًا واسعًا، خاصة بعد أزمته مع الفنانة نسرين أمين، التي وصفها بـ"فنانة درجة خامسة" الأمر الذي دفع عددًا من الفنانات للهجوم ضده والوقوف بجانب صديقتهن، في حين وقفت زوجته مي عمر في موقف محايد ورفضت التدخل في الأمر.



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