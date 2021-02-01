نادين الراسي بتصريح صادم عن المعاشرة الجنسية.. وهؤلاء الفنانات منافقات و كاذبات!

ما تزال أخبار الممثلة اللبنانية نادين الراسي تتصدر الحديث بعد حلولها ضيفة أول أمس عبر برنامج "المواجهة".

وتطرق الحديث خلال الحلقة إلى موضوع حساس في العالم العربي حول المعاشرة الجنسية والثقافة الجنسية كمادة للطلاب في المدارس.

وأكدت نادين أنها مع المعاشرة الجنسية قبل الزواج، وحول ما إذا كانت تعيشها مع خطيبها الحالي أكدت أنه لا يقترب منها على الرغم من أنهما يعيشان معاً.

اخبار فنيه لبعض متابعيني



اقسم بالله كرهتها نادين الراسي



بكل الاديان السماويه حرام



ولااااا يجوز المساكنه قبل الزواج



بكل الاديااااااان



كرهتها مره هي ووجها اللي نفخته



انا ملاحظه صايريين كثير يسالون



هالسؤال ؟؟؟؟



🤮🤮🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/cky5KrlP1e — لا استقبل خاص 🇸🇦الرياض ❤️ (@sara58290500) January 31, 2021

وحول إذا ما كانت الثقافة الجنسية يجب أن تدرس للطلاب أكدت نادين أنها مع هذه الخطوة لأنها ستحمي الكثير من التحرش الجنسي ومعرفة كيفية التصرف في حال تعرض الطفل لهذا الموقف من دون الخوف الذي يغزوا عقلهم.

وتعارضت تصريحات نادين مع تصريح الفنانة اللبنانية نجوى كرم والتي علقت بأنها ضد تعليم الأطفال الثقافة الجنسية، وأوضحت نادين أنها تحترم رأي نجوى وطريقة تفكيرها ولكن بالنسبة لها أنا مع الثقافة الجنسية.

من جهة أخرى، واجه الإعلامي اللبناني رودولف هلال الممثلة نادين بتصريحات سابقة لها كانت قد وصفت فيها ممثلات بلدها بـ المنافقات وان ولا واحدة منهن تحب الأخرى واكبر دليل أنهن لم يكن يتابعن بعضهن على السوشال ميديا إلا بعد أن وجهت نادين لهن الكلام لتعلق بـ "كل الممثلات منافقات وين ما كان سواء بـ لبنان أو سوريا أو مصر وحتى وين ما بدك، احنا بالأخير عم نشتغل بنفس الكار واكيد في مصارعة بينا وما حد بتنازل كرمال الثاني"!

في نفس السياق، وُجه سؤال لـ الراسي اذا ما كانت ستتواجد في الجزء الجديد من مسلسل الهيبة لتعلق بـ "أكيد إذا كان النص حلو ما راح أرفض ما بدي أتواجد بس كرمال اني هيني موجودة بالعمل"!..وحول أي موسم كان الأنجح، أكدت أن ثنائية تيم حسن ونادين نسيب نجيم لا يوجد أجمل منها ويمكن عمل عدة سيناريوهات للثنائي بسهولة.

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