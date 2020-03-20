نادين نجيم تتعرض لمحاولة سرقة: (عيب..روحوا صلوا)

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها بتغريدة غاضبة نشرتها على حسابها الخاص على موقع التغريدات (تويتر).

وأشارت فيها إلى تعرض حساباتها على مواقع التواصل لمحاولة سرقة. وكتبت: (عيب مع كل يلي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها)، بحسب مجلة لها

وأضافت: (من مبارح وهني عم يحاولوا يهكروا حساباتي كلها. كل شوي بتوصلني رسالة وإيميل. خلصنا روحوا صلوا. ما شايفين شو عم يصير بالعالم من ورا عمايل البشر الشيطانية؟ خلصنا حلوا عني بقى. العمى).

وتفاعل معها الكثيرون من المتابعين الذين أعربوا عن تضامنهم معها، مبدين استغرابهم حدوث هذا فيما العالم يعيش حالة من الخوف والقلق في ظل الانتشار الواسع لمرض فيروس كورونا المستجد .