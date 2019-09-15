نادين نجيم تصدم جمهورها بخبر طلاقها: (القرار ما كان سهل!)

بعد سنوات من الإصرار على إبعاد حياتها الخاصة عن الأضواء، أعلنت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم خبر طلاقها من زوجها المهندس هادي أسمر، في خطوة مفاجئة لمتابعيها ومعجبيها عبر حسابها في موقع التدوينات القصيرة، تويتر.

وكتبت نادين نجيم: (القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا).

أضافت في تغريدتها: (ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا).

ومن المعروف أن النجمة اللبنانية نادين نجيم، تكن كل الاحترام لزوجها السابق، حيث أنها لم تتطرق لهذا الموضوع حتى مع أقرب الناس إليها احتراما لهادي والذي بدوره يبادلها نفس المشاعر والسلوك.

وتزوجت نادين نجيم من هادي أسمر عام 2012، وأنجبت منه هيفن وجوفاني، وانتشرت مؤخراً أنباء عن انفصالهما، وأنهما كانا يمهدان القرار لأبنائهما.