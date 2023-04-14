نادين نجيم توجه رسالة قاسية للساخرين من شكلها!

البوابة-أعربت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عن استيائها من التنمر الذي تعرضت له من بعض المتابعين على مواقع التواصل بعد نشرها مجموعة صور خاصة بها.

و عبر حسابها على موقع (إنستغرام) كتبت نادين رسالة قالت فيها:(يتنمرون عليَّ بسبب تلك الصور، ألا يخجلون من أنفسهم أين هي الإنسانية؟ وكيف يمكننا دعم بعضنا البعض في مثل هذا العالم السام والقاسي؟ للنساء عليكن الدفاع عن أنفسكن وعن بعضكن البعض.. كن لطيفًا لا يكلفك أي شيء أن تنشر الحب والدعم).

هذا و دعم العديد من محبي الفنانة نجمتهم، مشيدين بجمالها إن كان بمكياج أو دونه، مؤكدين بأن الفضاء الإلكتروني يعج بالمتنمرين، وهذه المشكلة التي يعاني منها النجوم في الوسط الفني بشكل عام، وتمنوا منها عدم الإكتراث لهم؛ لأنها في نظر الملايين من الناس جميلة ومبدعة .

وكانت نادين نجيم قد نشرت الصور في المرة الأولى وعلقت: (استخدمت منتجاتي، ضروري جربن على حالي اول شي اكيد الصور بلا فلتر ومن تلفوني).