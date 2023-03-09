نادين نسيب نجيم تحتفل بيوم المرأة العالمي بطريقتها الخاصة

البوابة-حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي صادف يوم أمس الثلاثاء 8 مارس/آذار، وذلك بنشر صورة برفقة ابنتها، وعلقت كاتبة: (يوم مرأة سعيد).

وفنيا، تشارك النجمة اللبنانية في سباق الدراما الرمضانية المقبلة بمسلسلها الرمضاني الجديد (وأخيرا) الذي تعيش خلاله قصة حب من نوع خاص مع النجم السوري قصي خولي.

مسلسل (وأخيرا) من تأليف وإخراج أسامة الناصر، و يشارك في بطولته الى جانب نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، كل من منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، سام صباغ،و وسام فارس وسيعرض عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان ٢٠٢٣.