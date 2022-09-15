نادين نسيب نجيم تشوق جمهورها للجزء الثاني من (صالون زهرة)

كشفت النجمة نادين نسيب نجيم عن استعدادها لرحلتها الجديدة في مسلسل (صالون زهرة) بجزئه الثاني.

وسألت الفنانة اللبنانية الجمهور عما إذا كانوا متحمسين للجزء الثاني ودعتهم ليكتبوا لها ذلك في التعليقات.

ولقي منشور نادين تفاعلاً من قبل متابعيها، الذين عبروا عن مدى حماسهم للجزء الثاني من أحداث مسلسل ( صالون زهرة).

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل (صالون زهرة) عرض على تطبيق (شاهد ) و قد دارت أحداثه في إطار رومانسي مختلط بدراما لايت كوميدي، يروي فيه قصص معاصرة للنساء وعلاقاتها مع الرجل والأصدقاء، وهو من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، لين غرّة، فادي أبي سمرة، كارول عبّود، جنيد زين الدين، علي سكّر، رشا بلال و أنجو ريحان. وهو من إنتاج شركة الصبّاح وإخراج جو بو عيد.