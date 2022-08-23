نادين نسيب نجيم تشعل السوشيال ميديا بصورة جريئة و بالـ(مايوه)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة الممثلة نادين نسيب نجيم صورة جريئة لها عبر حسابها على (انستغرام) و بالمايوه الاسود من على شاطيء البحر.

وعلقت نجيم على الصورة التي لاقت اعجاب متابعيها بالقول: (بعشق البحر والرمل بحس بالهدوء … ممكن تعيشوا على جزيرة ؟ صراحة انا ممكن اعملها بس مش هلىء بعد شي ١٠ سنين).

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، تتابع نادين تشويق جمهورها للموسم الثاني من مسلسل (صالون زهرة)الذي سيعرض قريباً، وهو من بطولتها الى جانب معتصم النهار إخراج جو بو عيد. و كان الموسم الأول من العمل قد حقق نجاحاً كبيراً جداً خلال عرضه على منصة (شاهد) وقناة mbc.