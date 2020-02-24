ناصر القصبي في صدارة الترند بسبب الزواج المسيار..فما القصة؟

تصدّر اسم الفنان السعودي ناصر القصبي قائمة الترند على موقع تويتر خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بموضوع الزواج المسيار لقاضي يعمل في منطقة القصيم طلق امرأة من زوجها ثم تزوجها، لتعيد هذه القصة إلى أذهان الجميع مشهد من مسلسل طاش ما طاش حدثت خلاله نفس التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد تم فصل القاضي وإحالته للمحاكمة بسبب ارتكاب جرائم جنائية منها تزوير وتغيير معاملات لصالح جهات ومحاولة استيلاء على أراضٍ حكومية.

#ناصر_القصبي



أخبار عن فصل قاضي في القصيم وإحالته للمحاكمة بعد أن طلّق زوجة من زوجها ثم الزواج منها مسيار. والذي ذكّر المغردين بإحدى حلقات طاش ماطاش حيث أدّى فيها ناصر القصبي نفس القِصة قبل سنوات. pic.twitter.com/pmMAfJQEBj — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 23, 2020

وبعد أن كانت القصة عبارة عن سيناريو تم تمثيله في مسلسل طاش ما طاش، أعرب العديد من النشطاء عن اندهاشهم حول كيفية حدوث ذلك على أرض الواقع بطريقة مطابقة، فكتب أحد المغردين قائلًا: " قديماً الفن مستوحى من الواقع يعني ياخذوا السيناريو من احداث صارت ويمثلونها ، الان اصبح الواقع يقتبس من المسلسلات حقيقة ويطبقها ، الله يستر من الجاي".

بينما كتب آخرون وقالوا: "مسلسلات ناصر_القصبي صارت تتبطق بالواقع ، الله يستر من الحلقه اللي طلع فيها الرياض فاضي ومافيه احد الا ناصر القصبي لايصير بالواقع من كرونا الصينيين".

وفي ذات السياق، كانت هناك مفاجأة أخرى ألا وهي أن ناصر القصبي كان قد تنبأ بقصة أخرى في أحد حلقات مسلسل "سيلفي" تحكي عن شخص مخطوف يرجع لأهله الحقيقين وبالفعل حدثت هذه القصة في السعودية قبل أيام وتداول تفاصيلها نشطاء تويتر على نطاق واسع.

#المخطوف_موسى



من يتذكر حلقه #ناصر_القصبي

نفس الموضوع ابن مخطوف سني يرجع إلى أهله الحقيقين و يكتشف انهم شيعه،،

الموضوع ليس #سني و #شيعي

الموضوع الأهم لماذا الحكومه لا تقرر نظام العلاج النفسي لكل من حاله المخطوف مثلا

او اللي صار له حادث لسمح الله او علاج شخص رأي شخص يقتل امامه — ♛ الــنــاقـــد ♛ (@AINAQED1) February 19, 2020

من ناحية أخرى، العاصوف خارج دائرة المنافسة الرمضانية لهذا العام بالنسبة للفنان ناصر القصبي، والبديل مسلسل كوميدي شبيه بطاش ما طاش بقيادة الثلاثي القصبي، الكاتب خلف الحربي والمخرج أوس الشرقي.

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