هل منعت نقابة الممثلين محمد رمضان من التمثيل ثلاث سنوات؟

نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور شرف زكي، كل ما تردد عن صدور قرار بتجميد عضوية الفنان محمد رمضان لمدة 3 سنوات استجابة للإنذار القانوني الموجه لها من المحامي أشرف عبد العزيز، لافتا إلى أن رمضان لا يزال مقيدا بجداول العضوية، ويتمتع بكل حقوقه القانونية ومن بينها مزاولة المهنة، ولم يخضع لأية تحقيقات داخل النقابة في أزماته الأخيرة، حسب مجلة سيدتي.

و أشار زكي إلى أن النقابة ليست جهة اختصاص للتحقيق في أزمات محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر أو ناصر البرنس،لأن هذه الوقائع محلها النيابة العامة والمحاكم، ولا تتعلق بمهنة التمثيل كما أن رمضان لم تتم إدانته بتهمة مخلة بالشرف ولم يرتكب جريمة تسيء لسمعته، ولا توجد بلاغات بحق رمضان تتعلق بعمله كممثل.

وتابع أشرف زكي، أن مشكلة الجمهور مع محمد رمضان ليست مهنية ولا تخصني ولا يمكن التدخل فيها لأنها ليست من شأنه، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاكل تم حلها وتدخل فيها ولكن هناك مشاكل لا يتدخل فيها لأنها ليست من اختصاصاته.

وحاول رمضان استعادة دعم جمهوره لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تطارده وتهدد استمرار نجوميته في عالمي الغناء والتمثيل، ووجه رسالة لمتابعيه أكد فيها أنه يتعرض لحرب ممنهجة سببها أنه نشأ في طبقة بسيطة، وأشار إلى أن جمهوره السبب في نجاحه ومشاركته لهم في تفاصيل حياته يرجع لاعتبارهم عائلته، وحاول الاعتذار منهم عن نشر الفيديو الساخر من الطيار.