ناصيف زيتون يلتقي معجبيه عشية عيد الميلاد في النرويج

يستعد المطرب السوري ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائي يوم 24 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل في النرويج، ويقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنية تكة و كرمال الله، حسب موقع اليوم السابع.
يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب (كل يوم بحبك) والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف.
يشار إلى أن زيتون، شارك في الماراثون الرمضاني 2019 من خلال غنائه تتر مسلسل (الهيبة الحصاد)، وقدم أغنية (أزمة ثقة) التي حققت نسبة مشاهدة عالية.
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