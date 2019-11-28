ناصيف زيتون يلتقي معجبيه عشية عيد الميلاد في النرويج

يستعد المطرب السوري ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائي يوم 24 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل في النرويج، ويقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنية تكة و كرمال الله، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب (كل يوم بحبك) والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف.