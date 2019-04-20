نانسي ترد على خبر شراء زوجها قصر شاكيرا في ميامي

بعد انتشار عدة تقارير تتحدث عن قيام فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بشراء قصر الفنانة شاكيرا في ميامي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية واهداءه الى زوجته بمناسبة ولادة طفلتهما الثالثة.

توجهت مجلة (سيدتي) بالسؤال إلى الفنانة نانسي عجرم مباشرةً لسؤالها حول حقيقة الأمر، وهو ما نفته نانسي تماماً معلنةً أنها تسمع عن الخبر لأول مرة ، وعلقت نانسي مازحة: (بلكي حدا تاني إسمه فادي إشتراه لواحدة تانية إسمها نانسي).

وكانت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الإجتماعي قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن قيام فادي الهاشم بشراء القصر البالغ قيمته بمبلغ 11.648 مليون دولار امريكي وتقديمه كهدية إلى نانسي عجرم.

