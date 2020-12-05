نانسي عجرم بوزن زائد و التكهنات ترجح حملا رابعا

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام) ، أعلنت من خلاله أنها أصبحت سفيرة بستان الأطفال الذي يتضمن أهم البرامج التعليمية والترفيهية للطفل العربي.

و وجهت عجرم من خلال الفيديو دعوة للأطفال بمتابعة الأفلام والمسلسلات وكل ما هو جديد من البرامج الذي يقدمها (بستان الأطفال) حيث قالت: (أيام الطفولة من أجمل الأيام بحياة الإنسان .. أيام الصدق والبراءة والتعلم .. مبسوطة إني أكون سفيرة بستان الأطفال اللي بيجمع أهم البرامج التعليمية والترفيهية للطفل العربي .. احضروا معي على بستان الأطفال أفلام ومسلسلات انا اتربيت عليها و أشياء جديدة حابة أحضرها مع ولادي .. بحبكم كتير .. نانسي عجرم)، حسب صحيفة الوفد.

و ظهرت عجرم في الفيديو مرتدية بلوزة أنيقة باللون الوردي، كما اعتمدت تصفيفة شعر بسيطة ومكياجًا ناعمًا عكس رقة ملامحها، ولكن بدا عليها زيادة ملحوظة في وزنها، واختلاف في شكلها مع تغيرات بسيطة في ملامحها كما بدا وجهها منتفخًا، ما أثار صدمة جمهورها و معجبيها مرجحين أنها قد تكون حاملاً بطفلها الرابع.

وانهالت تعليقات تابعيها على الفيديو بعد رؤيتهم الفيديو فكانت أبرزها: (شكلها حامل .. متغيرة سمنانة .. نصحانة ولا بيتهيألي .. سمنانة وكذا .. حسيتك سمنانة).