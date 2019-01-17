نانسي عجرم تخوض تحدي الـ 10 سنوات على طريقتها الخاصة!

نانسي عجرم

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في تحدي الـ 10 سنوات على طريقتها الخاصة، ونشرت عجرم عبر إنستغرام صورة مدمجة من صورتين الأولى من 2008 وتحديدًا من حفل زفافها على طبيب الأسنان فادي الهاشم، والثانية من عام 2018 تجمعها بزوجها الهاشم وابنتيها ميلا وإيلا.

وتنتظر عجرم طفلها الثالث والذي من المقرر أن تضعه خلال أيام بعدما كانت قد أعلنت عن حملها في شهر أغسطس الماضي، وكانت الفنانة اللبنانية قد كشفت عن جنس مولودها الجديد وهو "فتاة"، كما اعلنت أن ابنتيها ميلا وإيلا سيقومان هما باختيار اسم شقيقتهما الثالثة.

وعلى صعيد مختلف كانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد نشرت منذ مدة فيديو طريف يجمعها بابنتيها وزوجها وهم بالسيارة ويقومون بغناء اغنية خاصة للأطفال عن المال وعدم اهميته، وتعرضت وقتها عجرم لهجوم من قبل بعض متابعيها بسبب حديثها عن المال.