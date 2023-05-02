نانسي عجرم تستعد للاحتفال بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة هذا العام

البوابة-أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن استعدادها للاحتفال بعيد ميلادها المقبل في 16 مايو/أيار الجاري بطريقة مختلفة.

وعبر حسابها الرسمي بموقع تويتر نشرت نانسي عجرم مقطع فيديو وجهت فيه رسالة إلى جمهورها قائلة: (السنة حابة أعيد عيد ميلادي معكم، ابعتولي كل شي حابين تقولولي إياه على إنستجرام وتويتر وفيسبوك، ويوم 16 مايو راح أجاوب على كل الأسئلة والمعايدات، السنة راح نعيد سوا، بحبكم كتير).

ويذكر ان نانسي عجرم مؤخرا حفلا غنائيا في عيد الفطر الماضي في مدينة بغداد في العراق، واختارت نانسي عدداً من أغانيها المميزة التي تفاعل معها جمهور الحفل، وحرصت نانسي عقب الانتهاء الحفل مشاركة محبيها على (إنستغرام) مجموعة صور من الحفل، وأرفقت بها تعليقاً يكشف عن مدى حبها وعشقها لجمهور العراق: (احبكم هوايه).