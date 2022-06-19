نانسي عجرم تتألق بجمبسوت باللون النبيتي في مدينة العقبة الأردنية

تألقت النجمة اللبنانية الناعمة نانسي عجرم يوم أمس الموافق 18 حزيران/ يونيو 2022 في آيلة مدينة العقبة الأردنية بجمبسوت باللون النبيتي المائل إلى اللون الأحمر مريح ويمكنها من التنقل على المسرح بسهولة أكبر.

وأكملت نانسي أناقتها بحذاء باللون الأحمر، واعتمدت المكياج الناعم والمناسب لإطلالتها وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها حيث اعتمدت نسريحة الشعر المموج بخصلاته الذهبية الجذابة.

إطلالات نانسي عجرم

البساطة والعفوية هما عنوان إطلالات نانسي عجرم، حيث تحرص بأن تكون أغلب إطلالاتها طبيعية وتتناسب مع شخصيها، ونجد أغلب اختياراتها ناعمة سواء ي المكياج أو الشعر أو الأناقة.

فساتين نانسي عجرم

تعتبر نانسي عجرم من النجمات التي تفضل التنوع في ارتداء الفساتسن منها الطويلة والقصيرة مما يتناسب مع طولها ورشاقتها.

عائلة نانسي عجرم

تزوجت نانسي عجرم من طبيب الاسنان فادي الهاشم في عام 2008 وأنجبت في 16 مايو 2009 طفلتها الكبيرة ميلا وأطلقت لها أغنية بعنوان يارب تكبر ميلا، وفي 23 أبريل 2011 أنجبنت طفلتها الثانية واسمتها إيلا، أما في عام 2019 رزقت نانسي عجرم بابنتها الثالثة ليا.

ودائماً ما تخطف نانسي عجرم الأنظار لعائلتها التي يظهر عليها التفاهم والسعادة والحب في حياتهم حيث تنشر صورها مع زوجها وبناتها بشكل مستمر في كثير من المناسبات الخاصة والإجازات.

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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