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نانسي عجرم تطرح (آخر إصدار) من فيلم (شوجر دادي)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 12 أيّار / مايو 2023 - 02:47
نانسي عجرم
نانسي عجرم

البوابة-طرحت الشركة المنتجة لفيلم (شوجر دادي) الأغنية الدعائية للفيلم استعدادا لبدء عرضه يوم 24 من شهر مايو /أيار الجاري.

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هذا و تحمل الأغنية عنوان (آخر إصدار )من غناء نانسي عجرم كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومن إخراج محمود كريم 


كانت الف


و تدور أحداث فيلم (شوجر دادي) في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.
فيلم (شوجر دادي) من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد ويشارك في بطولته تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.


 

 


 

كلمات دالة:نانسي عجرم

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