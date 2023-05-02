نانسي عجرم وكاتي بيري في افتتاح متجر مجوهرات تيفاني الجديد

من نيويورك الى العالم بأسره أمسية سحرية قدمتها دار المجوهرات الفاخرة تيفاني أند كو ففي حدث مهم في الجادة الخامسة افتتح المتجر الجديد الذي سسمي " ذا لاند مارك " حيث كانت أودري هيبورن تتجول في نيويورك وبنظرات حاسدة تنظر الى سحر مجوهرات تيفاني.

دار المجوهرات الفاخرة تيفاني تتفتح "ذا لاند مارك"

أعيد افتتاح المتجر الشهير وسط حماس نقاد ومحبي المجوهرات في المدينة ومن الوسط ومن مختلف شرائح المجتمع لمشاهدة إعادة ابتكار أكثر قطع الدار أيقونية ويعد هذا أول تجديد منذ افتتاح الدار عام 1940.

عندما جاء قرار استحواذ شركة ال في ام اتش على الدار مطلع عام 2021 بما يقرب الـ16 مليون دولار برئاسة مديرها التنفيذي برنارد أرنو أظهرت نتائج العمل حتى الوقت الحالي ارتفاع مبيعات الدار الى المليار دولار وذلك للمرة الأولى بحسب بيانات الدار وأضاف أن الدخل كان بالكاد نصف ذلك.



مشاهير عالميون في حفل افتتاح متجر مجوهرات تيفاني الجديد

وتضمن هذا الحدث الهام حضور نخبة من ممثلي الدار والمشاهير من جميع أنحاء العالم فحضرت المغنية الأمريكية كاتي بيري والممثلة آنيا تايلور جوي مرتدية فستان من الريش الأحمر من المصممة التركية ديلارا، وحضور لافت للمغنية اللبنانية نانسي عجرم بفستان أسود مكون من قطعتين من المصممة كارين لانغ نسقته مع عقد فضي من الألماس البراق والتفاصيل الدقيقة من اللون الروز جولد وهي السفيرة الجديدة للدار في الشرق الأوسط.



أما بلايك لايفلي فأطلت باطلالة ناجحة من حيث التركيز على المجوهرات، فارتدت فستان جلدي من المصمم الأمريكي براندون ماكسويل وتريحة شعر مموجة مستوحاة من المرأة الأمريكية العملية.



أما عن الديكور الجديد فالصالة الأولى التي تستقبل الزوار وضع فيها الاصدار الجديد من بروش جان شلمبرجير الأيقوني الشهير عصفور على صخرة والذي صممه عام 1965، وتعرض أيضا مجموعة من التصاميم الحصرية والفريدة من نوعها والتي تضم مختلف القطع من الساعات المرصعة ونظارات تيفاني وخواتم الخطوبة التي اشتهرت بها الدار