نانسي عجرم تطرح (ما تحكم عحدا) تتر مسلسل (راحوا)

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أعمالها (ما تحكم عحدا) و هو تتر مسلسل (راحوا) المنتظر عرضه في رمضان المقبل و نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع (انستجرام)، صورة لبوستر الاغنية التي يخرجها نديم مهنا، لتعلن عن وصولها عبر منصات الموسيقي.

(ما تحكم عحدا) من كلمات منير بو عساف، ألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق.

وكانت قد نشرت الفنانة نانسي عجرم، فيديو قصير صامتا، منذ عدة أيام، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، تشوق جمهورها لعمل فنى جديد خلال الفترة المقبلة، وعلقت عجرم على الفيديو الذى ظهرت فيه تؤدى احدى الأغنيات، قائلا:(احزرو شو الأغنية اللي عم غنيها؟).

وسبق واسترجعت عجرم ذكريات ألبوم (يا سلام)، التى حلت ذكراه الـ 18 عاما على طرحه منذ عدة أيام،، والذى أنتج فى عام 2003 وضم العديد من الأغانى الناجحة من ضمنها (أخاصمك أه) و(سحر عيونه).

ونشرت النجمة اللبنانية، عبر حسابها بموقع (تويتر) فيديو ضم عددا من صور ألبوم يا سلام، وعلقت قائلة: (يا سلام صار عمره 18 سنة. شو أكتر أغنية حبيتوها من هالألبوم؟يا سلام 18).