نانسي عجرم تغني "بتمايل على الـBeat".. والمعلقون: "أحلى من صوت إليسا"

حظيت أغنية الفنانة اللبنانية إليسا بعنوان "أنا بتمايل على الـBeat" على تفاعل كبير منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، إلَّا أن البعض أراد سماعها بصوت زميلتها الفنانة نانسي عجرم.

نانسي عجرم تغني "بتمايل على الـBeat"

استخدم أحد مستخدمي الانترنت تقنية الذكاء الاصطناعي لدمج صوت نانسي عجرم مع كلمات الأغنية؛ والتي جاء في مطلعها: "وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجه جديدة.. عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجه.. وسط الناس سهرانه لكن خايفه و زهقانه.. عشان انت بعيد عني و مشتاقه و محتاجه.. و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش.. مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش".

وأشاد الكثيرون بصوت نانسي، لافتين إلى أن نبرة صوتها تلائم الأغنية أكثر من إليسا، فكتبت إحداهن: "حسيت حلو بصوت نانسي اللحن طلع انعم"، وأضافت آخر: "بصوت نانسي أحلى".