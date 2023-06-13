نانسي عجرم تغني أمام الملكة رانيا.. وتشارك طفلة ناجية من السرطان بأغنية "يا بنات"

تواجدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفل خيري أقامته مؤسسة الحسين للسرطان برعاية وحضور الملكة رانيا العبدالله، وذلك من أجل دعم ومساعدة مرضى السرطان عن طريق إنشاء مراكز لرعايتهم وتطوير الأبحاث العلمية في مجال السرطان.

نانسي عجرم تغني في حفل مؤسسة الحسين للسرطان

وأشعلت عجرم أجواء الاحتفال الفني الخيري بتقديم مجموعة مختارة من أشهر أغانيها أمام الملكة رانيا وشخصيات المجتمع الراقي، ففي إحدى اللقطات، نزلت من خشبة المسرح وتفاعلت مع الحضور أثناء أداء أغنيتها "يا طبطب".

نانسي عجرم تغني مع طفلة ناجية من السرطان

وفي موقف إنساني، شاركت نانسي الغناء مع طفلة ناجية من السرطان على أنغام أغنيتها "يا بنات يا بنات"، وتلقت إشادات كبيرة على لفتتها اللطيفة وإنسانيتها في التعامل مع الأطفال وتحديدًا مرضى السرطان.

وقبل الحفل، شاركت نانسي مقطع فيديو يجمعها بالطفلة التي كانت بانتظارها في الفندق للقائها، حيث عانقتها بمحبة وعطف.

إطلالة نانسي عجرم في حفل الحسين للسرطان

وعلى صعيد الإطلالة، كعادتها اعتمدت عجرم إطلالة كلاسيكية ناعمة تبرز أنوثتها وجمالها المبهر، إذ ارتدت فستانًا أنيقًا أبيض اللون من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، فقماشه المنسدل من التافتا والكريب منحها مظهرًا أكثر رقيًا، إذ عانق جسدها الرشيق بطريقة مثالية.

وتميَّز الفستان بتطريزات فضية أنيقة متلاشية، تنتهي بفيونكة بيضاء انسدلت من أحد الكتفين، وقصة الكتف الواحد "وان شولدر".

وأكملت الفنانة إطلالتها بمكياج ناعم يتماشى مع بساطة فستانها، إذ ارتكز على الظلال البرونزية الممزوجة باللون البيج الفاتح، وتزيَّنت بمجموهرات مرصعة بالمجوهرات من دار "تيفاني أند كو"، وانتعلت صندلًا فضيًا مفتوحًا من الأمام.



إطلالة الملكة رانيا في حفل مؤسسة الحسين للسرطان

خطفت الملكة رانيا الأنظار بإطلالة ملكية أنيقة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، إذ ارتدت فستان ماكسي باللون الأزرق الباستيلي، أجرت عليه تعديلا من الجهة العلوية للفستان لمزيد من الحشكة والرقي بدرابيه أزرق من نفس خامة الفستان، الذي استخدم فيه التطاريز اليدوية (أوت كوتور) لتأثير جمالي ملكي خاص.

واعتمدت مكياجًا صيفيًا رائعًا وناعمًا تماشى مع طبيعة هذا الفصل ومكانة الحفل الخيري، وكان لائقا جدا مع ألوان الفستان الناعمة.

فناسب ظلال الأعين الترابية الفاتحة المخلوطة مع البرونزي الذي عادة ما ترتديه جلالتها مع بقية تفاصيل الماكياج بألوان الحمرة الوردي الأقرب إلى النيود الفاتح والخدود الموردة بظلال وردية ناعمة جدا.

كما اعتمدت تسريحة منسدل مع "ويفي هير" يبدأم ن مستوى الرقبة إلى نهاية الشعر حيث لائمت هذه الإطلالة جلالتها وبدت في غاية الأناقة.