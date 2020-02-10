نانسي عجرم تواصل الخروج من حادثة الفيلا باحتفال عائلي (فيديو وصور)

أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على تجاوزها أزمة القتيل الشاب محمد الموسى الذي لقي مصرعه على يد زوجها فادي الهاشم قبل قرابة شهر ونصف، وربما ساعدها على تجاوز تلك الأزمة هو إبعاد الجلسة القادمة والخاصة بالتحقيق مع فادي الهاشم لبداية شهر مارس المقبل.

وأكدت نانسي عجرم على تجاوز المحنة باحتفال عائلي خاص بابنتها الصغرى "ليا" التي مرّ عامها الأول على ميلادها وحرصت نانسي عجرم على الاحتفال بعيد ميلاد "ليا" رغم الظروف الصعبة إذْ نشرت صورة برفقة طفلتها عبر حسابها "إنستغرام" إضافة إلى مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأرفقت نانسي عجرم الصورة بتعليق قالت فيه: "نجمتي الصغيرة أتمت عامها الأول"، فيما وجه محبوها كلمات التهنئة والمعايدة لابنتها متمنين رؤيتها بأفضل حال في المستقبل.

ونشرت إحدى المتابعات عبر "تويتر" صور من الاحتفال وقالت: "مخلوقات جميلة ولطيفة عايشة معانا على نفس الكوكب بس تتعب القلب غالبًا".

فيما شاركت متابعة أخرى ذات الصورة وقالت: "العسل كله".

فيما ترك متابع تعليقًا كوميديًا على مقطع فيديو للطفلة "ليا" ومعها نانسي عجرم قائلًا: "أنا شخصيًا أتكفل بمصاريف العلاج النفسي والعقلي لأي شخص يكره نانسي، فيه أهضم ؟؟".

يُذكر أن نانسي عجرم طرحت أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي" قبل أيام ووقعت في مشكلة جديدة حينما كشف فنان عراقي يدعى روني داوود أنه تعرض للسرقة الفنية من قبلها وذكر عبر حسابه على فيسبوك كافة التفاصيل التي تدعم ما يقول، ليعود الجدل مرة أخرى حول الفنانة اللبنانية.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: