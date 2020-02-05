هل تتزوج يارا من حبيب نجوى كرم قريبًا.. بالرغم من فضائح صوره الأخيرة!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنانة اللبنانية "يارا" من المرشح لمنصب وزير الطاقة رجل الأعمال اللبناني "فيليب زيادة".

وفي التفاصيل، أكدت بعض المصادر أن يارا ستتزوج من فيليب الأسبوع القادم بعقد زواج مدني في أمريكا.

و"فيليب" هو الحبيب السابق للنجمة اللبنانية "نجوى كرم"، وقد ظهر معها في عدة مناسبات وانتشرت صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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بدأت علاقة يارا بـ فيليب بعد انفصاله عن نجوى، وعلاقتهما ليست جديدة فهي تعود لسنوات، إذ كانت قد انتشرت صورة له مع يارا من دون تخطيط، لتبدأ بعدها الشائعات والأقاويل التي كانت شبه مؤكدة عن اعتياد الثنائي على قضاء الإجازات معاً خارج لبنان وأن فيليب كان يسافر مع يارا بطائرته الخاصة.

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من جهة أخرى، كان قد ترشح فيليب لمنصب وزير الطاقة وما أن أُعلن ذلك حتى انتشرت صور جنسية فاضحة له برفقة عدة فتيات، ضمن هجوم شرس من قبل رواد السوشال ميديا.

يذكر أن فيليب كان متزوج وله طفلان من زواجه الأول، وهما يعيشان برفقة والدتهما في أمريكا.

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