نانسي عجرم لا تتنازل عن حقها في المرتبة الأولى محلياً على الرغم من أنها تنافس عالمياً!

"بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد..لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات"!

هكذا بدأت نجمة لبنان الفنان نانسي عجرم تغريداتها عبر حسابها الرسمي في تويتر بعد تعرضها للظلم وأكل حقها بنجاحات عربية وعالمية وضعتها على قائمة الأكثرة شهرة لـ 16 عاماً.

تغريدات عجرم جاءت بعد أن أصدرت إحدى المحطات اللبنانية تقريراً كاذباً زعمت فيه أن نانسي ليست الفنانة الأولى عربياً بأرقام المتابعين عبر حساباتها في السوشال ميديا من "فيسبوك، إنستقرام، وتويتر"، كما أن الأمر لم ينتهي هنا بل عرضت المحطة تقرير بعد عدة أيام من إعداد نفس الشخص الذي تلاعب بأرقام السوشال ميديا تحدث فيه عن الكليبات الأكثر تأثيراً في العالم العربي وتم التحيز لفنان آخر بحكم علاقة الصداقة بينهما على حساب نانسي.

صاحبة أغنية "قلبي يا قلبي" لم تتحمل هذا الظلم وأطلقت تغريدة أخرى جاء فيها "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator"..وختمت حديثها بـ "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية"!

إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator😉😅 — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 14, 2020

تغريدات نانسي أشعلت السوشال ميديا وخاصةً فانز الفنانة الذي لا يتهاون بالدفاع عنها، وبالرجوع لتصريحات عجرم السابقة فهي تفضل المنافسة الشريفة وكانت قد شبهت المنافسة في عالم الفن مثل سباق الأحصنة يتقدم أحدهم فترة ويتراجع لاحقاً، ولم يكن عندها أي مشكلة بالتنافس مع زميلاتها بشرط عدم تزوير الحقائق.

في نفس السياق، نانسي تعتبر الفنانة اللبنانية الوحيدة التي وَصلت العالمية لتحت أقدامها منذ عام 2008 عندما تم إختيارها من قبل "أوبرا وينفري" كأفضل فنانة في الشرق الأوسط، كما أنها خلال السنة الحالية التي تعتبر من نصيبها بإمتياز تمكنت من لفت نظر الفنانة العالمية "بيلي إيليش" بصوتها وأغانيها، إذ أن الأخيرة أبدت إعجابها بعدة أغاني لـ نانسي من بينها "إنت إيه، وفي حاجات"، كما أن نانسي تعتبر الفنانة الوحيدة التي تمتلك قاعدة جماهرية خارج الوطن العربي ومن مختلف الجنسات.

أما فيما يتعلق بالكليبات فكانت خلال بداياتها الفنية قد شكلت ثنائي ناجح مع نادين لبكي تشهد عليه الأرقام العالية عبر يوتيوب على الرغم من أن بعض كليباتها تم حذفها بعد أن تعدت حاجز الـ 100 مليون. كما أنها تشكل خلال السنوات القليلة الماضية ثنائية ناجحة مع ليلى كنعان، وتمكن كليب "ومعاك" من حصد 5 جوائز عالمية في سابقة أولى من نوعها من خلال مهرجان أستراليا لأفضل 30 فيديو كليب على المستوى العالمي، وكانت عجرم بمنافسة مباشرة مع كليبات لـ النجمة العالمية اديل والنجمة فانيسا بارادي.

وبالعودة لتقارير محرك جوجل العالمي، تمكنت نانسي من تصدر قائمة الأكثر بحثاً لمدة 16 عاماً بين زملائها في الفن. نجاح نانسي غير مقتصر على الأرقام فحفلاتها تشهد إقبال جماهيري كبير وتحيي العديد من الحفلات كل سنة تضعها في المراكز الأولى كالأكثر طلباً "فما فائدة أن تحقق أرقام عالية عبر التطبيقات من دون أن تتمكن من ملأ المدرجات بالجمهور"؟!