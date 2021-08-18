نايف الظفيري وسمية رضا يجتمعان في الصور..والمتابعون: "زوجوهم و المهر ع رشاش"

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الممثلين السعوديين نايف الظفيري وسمية رضا، الذين اشتهرا بدورهما في مسلسل "رشاش" الذي لقي نجاحًا كبيرًا.

شارك نايف الظفيري عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بسمية رضا في إحدى التجمعات العامة، وبدا عليهما السعادة والبهجة؛ ما أثار التساؤلات حول إذا ما كان الثنائي يوحيان بعلاقة جديدة تجمعهما أم أنهما زملاء لا غير.

وفي وقت سابق، أطلَّ الثنائي في بث مباشر عبر تطبيق "انستغرام" يتبادلان من خلاله المزاح والضحكات، ما دفع أحد المتابعين للتعليق: " يارب يتزوجون".

وعلَّق آخر: " زوجوهم و المهر ع رشاش".

من هي سمية رضا؟

سميرة رضا هي ممثلة سعودية من مواليد 10 نوفمبر 1988، غادرت البلاد بعمر الـ16 لاستكمال دراستها في المملكة المتحدة الأمريكية، وحصلت هناك على ماجستير بتخصص إدارة التسويق الدولي من جامعة ساري.

شاركت في عدة أعمال فنية أبرزها: مسلسل "بنات الملاكمة" في جزئه الثاني، ومسلسل "حارس الجبل"، و"كنا أمس"، وغيرهم.

من هو نايف الظفيري؟

نايف الظفيري هو ممثل سعودي من مواليد 25 نوفمبر 1982، ولد في منطقة حفر بطن في السعودية.

شارك الظفيري في تقديم البرامج التلفزيونية من بينها: برنامج "ميني سات" وبرنامج "كوكب آخر"، ثم اتجه نحو التمثيل وركز على أداء الأدوار الكوميدية، إلَّا أنه قدم دوره باحترافية في المسلسل السعودي "رشاش"، حيث جسَّد شخصية ضابط الشرطة فهد.

أحداث مسلسل رشاش

تدور أحداث المسلسل المستوحى من قصة حقيقية في ثمانينات القرن الماضي، حيث تتبع قصة رجل عصابات يدعى "رشاش" بدءًا من دخوله عالم الجريمة انتهاءً بالإيقاع به، إذ يعمل ضاب شاب ومتفاني يدعى "فهد" في تكريس جهوده وقوته لإلقاء القبض على رشاش وتفكيك عصابته وذلك بمساعدة الأجهزة الأمنية التي تتضافر جهودها لتتبعهم والتصدي لتحركاتهم القادمة.

ويتميَّز المسلسل بقيمته الإنتاجية العالية، ومشاركة أسماء عالمية في صناعته إلى جانب طاقم تمثيل سعودي محترف.

وقد أشرف على عملية التصوير ومشاهد الأكشن مدير التصوير العالمي "لوك برايان"، الذي شارك في عمليات إنتاج شهيرة مثل: " "I Hate Suzie"،"The Reckoning"، "Urban Myths"،"Sliced"،"Dead Pixels"، "Chewing Gum"، وغيرها.