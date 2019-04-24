نبيل شعيل يغني تتر مسلسل "زلزال" لمحمد رمضان (فيديو)

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع إنستغرام عن مشاركة الفنان الخليجي نبيل شعيل في غناء تتر مسلسله "زلزال" في رمضان المقبل، وشارك مقطع من الأغنية بالإضافة إلى بعض المشاهد الخاصة بالعمل، ولاقى هذا التعاون إعجاب وترحيب من قبل عدد كبير من المتابعين.

وتعليقًا على هذا الخبر الذي شاركه محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب شاكرًا للفنان نبيل شعيل وقال: "تشرفت بوجود صوت صديقي النجم الكبير نبيل شعيل على تتر مسلسلي القادم زلزال تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج العبقري إبراهيم فخر".

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يغني فيها نبيل شعيل تتر مسلسل مصري، وذلك بعد أن كان قد غنى تتر المقدمة والنهاية لمسلسل "جدار القلب" للفنانة سميرة أحمد عام 2008.

يشار إلى أن مسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان والفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، بالإضافة إلى ماجد المصري ونسرين أمين ومنى عبد الغني وحسام داغر وسلوى عثمان والعديد من الأسماء الأخرى.

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