تنصيب ياسمين صبري سفيرة للمرأة الإفريقية

نُصبت النجمة ياسمين صبري أمس الثلاثاء (سفيرة للمرأة الأفريقية)، وذلك خلال المؤتمر العربي الإفريقي لتمكين المرأة في أحد فنادق القاهرة بحضور وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف أنحاء المنطقة العربية والقارة الافريقية.

تم تكريم ياسمين صبري كسفيرة المرأة الإفريقية تتويجا لنشاطها كسفيرة لحملة (أنتي الأهم)، وتقديراً لجهودها لدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات، حيث شاركت في عدة فعاليات ومشروعات خيرية وتنموية، بجانب تكريم أكثر من سيدة أعمال اخرى.

وقالت ياسمين صبرى خلال تكريمها، (شكرا على الحضور، وشرف كبير لي أن أتلقى مثل هذه الجائزة الهامة وأن يتم ترشيحي كسفيرة المرأة الأفريقية، أنا ممتنة جداً للتقدير الذي تلقيته لعملى المجتمعى فى حملة (إنتي الأهم).

وتابعت ياسمين :(تعتبر حملة (أنتي الأهم) أكبر حملة لنصرة المرأة في العصر الحديث حيث تهدف إلى تمكين المرأة صحياً واقتصادياً وثقافياً فقد قامت الحملة بالعديد من المشاريع والفعاليات بهدف توعية وتمكين المرأة العربية والإفريقية والدفاع عن حقوق المرأة ومناهضة أشكال العنف والتمييز تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030).