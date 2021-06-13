نجاة خير الله تبكي بحرقة أثناء الحديث عن تحرش الممثل طارق البخاري بها.. إليك التفاصيل!

فضَّحت الممثلة المغربية نجاة خير الله زميلها الممثل طارق البخاري بعد تعرضه لها بالعنف الجنسي.

وروَّت نجاة خير الله تفاصيل تعرضها للتحرش، حيث أشارت أن طارق البخاري دخل إلى غرفة تغيير ملابسها في إحدى الفنادق خلال تصوير عمل مغربي، حيث انقض عليها ورماها فوق الشرير محاولًا الاعتداء عليها جنسيًا رغم تواجد الستايلست خاصتها. وأوضحت أن الستايلست رفضت الشهادة لصالحها خوفًا من أن تفقد عملها.

وقد شاركت نجاة متابعيها سلسلة صور للقطات شاشة أخذت من محادثات دارت بينها وبين البخاري تتضمن إيحاءات جنسية، وأرفقتها بتعليق: " آسفة جدا لهاد الشي اللي نزلت ،لأنه ليس بمستواي كإنسانة و كفنانة و أنا أفضل دائما أن أنشر الإيجابية و الأشياء الجميلة فقط .لكنني مضطرة رغم أننا في الشهر الكريم الذي يجب أن نبين فيه عن رقينا الإنساني و الأخلاقي و الروحاني و لا ننشر الأشياء القبيحة مثل هاته ... فعلا قد بلغ السيف الزبى لمعاناتي لسنين مع زميل أشفع له كل مرة زلاته ... البارحة و كما كل ليلة مع ساعة الفجر بعث لي بكلام مسيء و لم يكثرت لإنظاراتي و استفزني لأدخل معه في مشاحنة كتابية و تسجيلية ما فيها ما يتسمع .... أنشر هذا كإنظار علني لهاد السيد tarik bakhari الذي تمادى و وصل لحد مغازلتي بفجر رمضان و سب أمي 😢 ... للأسف لو كان القانون ناجع في موضوع التحرش لاشتكيته ،لكن كنقوله عندي ذراعي المرة الجاية نوصل معاك فين بغيتي و اللي ليها ليها".

قررت نجاة اللجوء للقضاء من أجل إنصافها من التحرش الذي عانت منه لسنوات طويلة.

نجاة عبدالله تبكي في مؤتمر صحفي

ومُؤخرًا، أطلَّت نجاة في مؤتمر صحفي للحديث عن المسألة الشائكة، وأشارت أنها تعرضت للتنمر والمضايقات من البخاري بعدما شكت عنه وفضحته إعلاميًا، كما أعربت عن حزنها لوقوف الفنانين إلى جانبه ودفاعهم عنه رغم أنها الضحية.

وظهرت الممثلة تبكي بحرقة بينما الجميع يحاول تهدئتها ومنحها الدعم اللازم لمواصلة طريقها.

من جهته، زعم البخاري أنه مظلوم، وأن نجاة استدرجته ليقع في فخ تبادل الكلام غير المهذب، وأنها تحاول تسليط الضوء إليها لأنها لم تعد تتلقى عروض العمل.

وقد شاركت نجاة في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، وحضيت بأدوار رئيسية مثل مسلسل "بنت بلادي"، وسلسلة "مينة"، وأفلام مثل "حفيد الحاج"، بالإضافة إلى فيلم "أحلام مؤجلة" توجَّت فيه بجائزة أحسن تشخصي نسائي في مهرجان مكناس للأعمال الدرامية" سنة 2015.