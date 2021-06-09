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المتحرش طلال...شاب يُصور فتاة بطريقة جنسية ويلامس جسدها تحت التهديد!

منشور 09 حزيران / يونيو 2021 - 08:53
المتحرش طلال
المتحرش طلال

تصدر هاشتاق القبض على المتحرش طلال التريند في المملكة العربية السعودية بعد تداول فيديو لا أخلاقي ولا يمد للإنسانية بأي صلة.

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الفيديو أظهر شاب وهو يضرب فتاة على جسدها ضمن إيحاءات جنسية، وبحسب القصة المتداولة أن الشاب يبلغ من العمر 17 عاماً والفتاة التي معه تبلغ من العمر 16 عاماً وقد أجبرها على القدوم إليه بعد أن ابتزها بمقاطع وصُور لها.

المتحرش طلال

رواد السوشال ميديا أطلقوا الهاشتاق بدورهم وطالبوا بمعاقبة الشاب بعدة تغريدات كان منها:

"حنا عايشين بدوله دستورها الاسلام اكيد ما ترضى بهذي الاشكال المؤذيه بوسط الشعب ، فأتمنى يتم القبض عليه وعلى امثاله من تجاوزوا حدودهم وأذوا غيرهم"

المتحرش طلال

وتابع آخر "حسبي الله ونعم الوكيل الله وش ذا القرف الي بدينا نشوفه في مجتمعنا الله يستر علينا يارب وذريتنا وبنات المسلمين اجمعين من هذي الحثاله"

وجاء في تغريدة أحدهم "وين اهل الولد واهل البنت ؟؟؟؟؟ربوا عيالكم واسألوا عنهم وين بتروحون ومع من ؟ ضاع شرف الولد ؟ اي بنت غلطتي وارسلتي له صورك خليه ينشرها ولاتطلعين معه لو يهددك بالموت خليه ينشرها بالطقاق ولايلمسك بالحرام وتكبر المصيبه"

المتحرش طلال

في حين أضاف آخر "وين التحرش!؟ وين الابتزاز!؟  الورعه طالعة مع الورع بكامل إرادتها ورغبتها .. الورع نزل المقطع بحسابه ويبدو لي أحد البنات قام بنشر المقطع بتويتر..عندما تهمل تربية أبنائك وتجعلهم أسيرين لمواقع التواصل دون السؤال عنهم وارشادهم الى الطريق الصحيح"

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