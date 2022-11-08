نجلاء بدر تتعرض لإصابة في قدمها: (اشتقنالك يا جبس)

تعرضت النجمة نجلاء بدر لإصابة أدت إلى كسر فى قدمها. ونشرت الفنانة صورة بقدمها في الجبس، وعلقت: (الأولة في الغرام.. يالا بالشفا.. اشتقنالك يا جبس)، وتمنى لها عدد من متابعيها الشفاء العاجل.

وفنيا، بدأت نجلاء بدر مؤخرًا تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل (رمضان كريم) تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

و يشارك في بطولة المسلسل سيد رجب، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، سلوى عثمان صلاح عبد الله، إنعام سالوسة، حجاج عبد العظيم، سلوى خطاب، نهى صالح، ويزو، وعدد كبير من الفنانين.