نجلاء بدر تثير الجدل بارتداء فستان الجونة مجددا بفارق وحيد هو...

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بفستان أحمر طبق الأصل عن فستانها الأسود الذي أثار الجدل في افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، ولكن هذه المرة باللون الأحمر.

وأطلت نجلاء، بالفستان، أثناء مشاركتها في فيلم وثائقي عن الموضة في مصر، احتفالا بالذكرى العاشرة لنجاح وتطور مصممة الأزياء فريدة تمرازا.

وقالت نجلاء فتحي أثناء ظهورها في الوثائقي: (أي ست تلبس الفستان بيعملها شيب للجسم، أي واحدة عندها ديفوهات في جسمها، حتى مليانة، بطن شوية، جنب، لما تلبس الفستان يعملها شيب، هي دي تمرازا، أنا مش محتاجة يبقى جسمي حلو، لإن الفستان هيخلي جسمي حلو، أنا بالنسبالي لما كنت بشوف موديلات تمرازا على طول الناس شكلها حلو في فستانها).

وتعرضت نجلاء بدر للانتقادات بسبب ظهورها الأول بالفستان في مهرجان الجونة، وصرحت عن ذلك قائلة: (اختياراتي للملابس قد لا تناسب النساء الآخريات، ونحن في مهرجان دولي لا يخاطب كل الفئات، لذلك فستاني لا يخاطب كل الفئات، لو عاد الزمن سوف أرتدي الفستان لأنه يعجبني ولم أرتديه للفت الأنظار. اختياري للفستان كان للفن الذي يحمله، أعرف أن الفستان مختلف، لكن لو كنت أكثر وزنا قد اتفهم الانتقادات، لكن جسدي لم يبرز من الفستان).