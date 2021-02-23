نجلاء بدر تكشف عن إصابتها بفيروس (كورونا): (نفسي ضيق)

نشرت الفنانة نجلاء بدر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تعلن فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت نجلاء : (سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون.. للأسف نفسي ضيق وبنهج.. والحمد لله على كل شيء.. شكرًا بجد على اهتمامكم.. والاهتمام والحب والدعاء).

وكانت الفنانة نجلاء بدر، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت نجلاء بدر قائلة: (أنا كوفيد 19 .. ربنا يستر .. دعواتكم).

وأعلنت التزامها بالعزل المنزلي والخضوع للبروتوكول العلاجي، بعد أن حصلت على إجازة صحية من تصوير مشاهدها بمسلسل (نسل الأغراب)، مع النجمين أحمد السقا، وأمير كرارة، والمخرج محمد سامي، والذي من المقرر أن ينافس فى ماراثون رمضان المقبل 2021.

يشار إلى أن الفنانة نجلاء بدر، شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل (لؤلؤ) الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار الأيام الماضية. وهو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد عبد السلام.