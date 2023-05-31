بعد زواجها السري.. سيا تكشف عن اصابتها بالتوحد

أثارت المغنية والنجمة الهوليوودية "سيا" صدمة كبيرة لدى الجمهور والمعجبين وذلك عندما أعلنت عن اصابتها بمرض التوحد منذ الطفولة.

سيا تكشف عن اصابتها بمرض التوحد



خلال مقابلة جديدة لها في برنامج Rob Has a Podcast كشفت النجمة الاسترالية بانها مصابة بالتوحد، وان اصابتها بدأت منذ مرحلة الطفولة.

وأثار هذا التصريح صدمة كبيرة لدى الجمهور والمتابعين حيث جاء اعتراف الفنانة العالمية في الوقت الذي بلغت من العمر 47 عامًا.

وقالت المغنية سيا حول هذا الامر: "اكتشفت بانني مصابة بالتوّحد وانا الآن في مرحلة الاستشفاء والعلاج من هذا المرض".



سيا تتزوج بشكل مفاجئ وبحضور 4 أشخاص

كانت الفنانة الإسترالية قد فاجأت جمهورها بإعلانها دخولها القفص الذهبي مع حبيبها دان برنارد من خلال حفل زفاف بسيط لم يحضره سوى 4 أشخاص.

وأُقيم حفل الزفاف في فيلا أوليفيتا ببورتوفينو المملوكة لدومينيكو دولشي وستيفانو غابانا، وهو المكان الذي كان قد شهد زواج تلفزيون الواقع الأميركية كورتني كارداشيان من ترافيس.

يُشار إلى أن سيا حرصت على إبقاء علاقتها الخاصة سرية مما تسبب بصدمة كبيرة للجمهور بعد الكشف عن زواجها المفاجئ.