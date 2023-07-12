نجم تركي يسخر من وزن نجمة مسلسل "أمي".. "أتمنى حبها للكباب أن ينتهي"

انتقد الفنان التركي إبراهيم تاتلسيس وزن الممثلة بيرين جوكيلديز ، نجمة مسلسل "أمي"، مطالبًا إياها بإنقاص وزنها بعد مقابلته إياها.

إبراهيم تاتلسيس يسخر من بيرين جوكيلديز

وبأسلوب تهكمي وساخر، قال تاتلسيس في تغريدة له شاركها عبر حسابه في "تويتر" إنه يتوجب على جوكيدلديز إنقاص وزنها من 5 إلى 6 كيلو غرامات؛ من أجل أن تصبح وجنتيها أكثر نحالة.

وأوضح أنه رأها تتناول الكباب في أحد مطاعم مدينة أضنة، متمنيًا أن لا يستمر حبه لهذه الوجبة، قائلًا: "رايتها تتناول الكباب في مطعم في اضنا و اتمنى حبها للكباب ان لا يستمر ، سأكون سعيداً لو انك تنصتين الى كلام اخاك الكبير".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستيائهم من سخرية تاتلسيس على طفلة صغيرة، فكتبت إحداهن: "اخوها الكبير يقدر يتواصل معاها بأي طريقة مو يروح يكتب بالتويتر هالكلام اللي ماله داعي وما يحق له يتدخل في هالأمور".

ولفتت أخرى إلى أن الفنان نفسه يعاني من السمنة والوزن الزائد فالأولى أن ينصح نفسه أولًا، فكتبت إحداهن: "ع اساس هو نحيف ، ينصح حاله قبل ما يحكي عن البنت".

نجمة مسلسل "أمي" تثير الجدل

وفي وقت سابق، تصدّر اسم بيرين جوكيلديز وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة حديثة لها ظهرت فيه وقد تخلت عن براءتها حيث ظهرت المراهقة في الصورة بإطلالة مثيرة جدًا.

وفي التفاصيل تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة للنجمة التركيّة "بيرين جوكيلديز" ذات الـ 13 عاماً، كانت قد نشرتها عبر صفحتها على إنستغرام، حيث اشتهرت جوكيلديز في فترة الطفولة.

وتفاجأ المتابعون بمدى التغير الكبير الذي طرأ عليها، وظهرت بيرين مرتدية فستان من الساتان باللون الأسود والذي تميّز بفتحة طويلة بالاضافة الى ياقة واسعة، وكانت ترتد حذاء ذو كعب عالي وحقيبة بيدها.

وتفاوتت التعليقات على صورة النجمة الشابة، ففي الوقت الذي أشاد عدد كبير بجمالها والتغيير الكبير الذي طرأ عليها، كان هناك هجومًا كبيرًا على جرأة إطلالتها، حيث علق عدد كبير إن الفستان الذي ظهرت به والوضعية التي اعتمدتها في التصوير لا تناسب سنها أبدًا.