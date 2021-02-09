مسلسل الحفرة وانتقادات لاذعة لبطلة العمل بسبب مشهد راقص.. فيديو!

عُرضت أمس حلقة جديدة من المسلسل التركي "الحفرة" الذي يحقق نجاح كبير عبر منصات التواصل ااجتماعي بموسمه الرابع.

ولاقت حلقة أمس انتقادات لاذعة من الجمهور بسبب مشهد راقص للممثلة التركية "داملا سونمز" والتي ارتدت بدلة رقص وأدت وصلة غنائية داخل أحد النوادي الليلية، وعلى الرغم من تداول الفيديو بشكل كبير إلا أن ذلك لم يؤثر على نجاح المسلسل الذي حقق ريت مرتفع أمس بنسبة وصلت لـ 7.57.

وشهدت حلقة أمس حدث مميز وهو قفزة زمنية لمدة سنتين، وكان الواضح أن المنطقة الشعبية التي تم تصوير العمل فيها شهدت تغير كبير ووجوه جديدة حتى أن بطل العمل الممثل التركي "أراس بولوط إينيملي" أطل كراعي للأغنام وبشخصية بسيطة وضعيفة على غير المعتاد؟

في نفس السياق، تم تداول أخبار أن المسلسل سينتهي بعد عرض الحلقات القادمة والتي سيكون عددها 9 وبذلك سيغلق المسلسل عند الحلقة 125 بتاريخ 10 مايو من العام الحالي. الخبر أثار حزن عشاق المسلسل وتفاعلوا مع الخبر بتغريدات مختلفة كان من بينها "الموسم الرابع أحلى المواسم والحي بينهونه ما لحقنا نستمتع فيه"...وتابع أخر "رح نشتاق للإبداع الكبير من طاقع العمل".

وكان هنالك تعليق "حلقة الحفرة ابدع فيها ياماش وعليشو وايفسون خصوصاً المعاناه اللي عاناها ياماش وايفسون والتعذيب اللي حصلوه قبل مايوصلون للمرحلة هذي .. شفنا اللي صار حق ياماش من البداية حتى النهاية ووصوله للحفرة من جديد .. وايفسون كيف التعذيب اللي جاها والحالة اللي وصلت لها علشان بنتها".

#cukur صراحة حلقة اليوم ابدااع و اخر 9 حلقان من الحفرة والله بفقدهااا حيلل 😩💔💔💔💔 pic.twitter.com/CcCpuSx8zr — Naif_M💛💤 (@NAIF_ALQHTAN11) February 9, 2021

يذكر أن الهيئة الفنية كانت قد اتخذت قرارها بمنع القبل والمشاهد الحميمية في المسلسلات ونقلت بعض المواقع التركية أن الهيئة بدات بالفعل بتنفيذ قرارها حيث فرضت غرامة 260 الف ليرة تركي اي ما يقارب الـ 70 ألف دولار أمريكي على مسلسل "الحفرة" وذلك بسبب المشاهد الجريئة والقبل بين بطليه الفنان "اوراس بولنت"، والفنانة "ديلان شيشك دنير" خلال المواسم السابقة.

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