نجم مسلسل "رشاش" يكشف حقيقة زواجه.. وإحداهن تعلِّق: "الحين ارتحت"

حصد الممثل السعودي فايز بن جريس شهرة كبيرة عقب عرض مسلسل "مسلسل رشاش"، الذي يعرض على منصة شاهد بلس، وأصبح حديث الفتيات وهوسهن نظرًا لوسامته وملامحه العربية الأصيلة.

وبما أن فايز بن جريس يمتلك قاعدة جماهرية كبيرة من الجنس الأنثوي، فلا بد أن يُسأل ما إذا كان على علاقة أو متزوَّج وهو بعمر الـ27، لذلك قرر الإجابة عبر مقطع فيديو نشره عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أنا ماني متزوج، يلي متزوج ولد عمي نفس اسمي فايز جريس، أكتر من كدا ما رح أقدر أجاوب".

بطل مسلسل رشاش فايز بن جريس يعلنها:



" أنا لست متزوج وعمري ٢٧"



pic.twitter.com/JucuJyxNUu — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 12, 2021

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على تصريحه، وانقسمت ردود أفعالهم بين السخرية والارتياح لعدم ارتباطه بعد، فعلَّق أحدهم: "ألف مبروك حياتي شنسويلك".

وكتبت أخرى: "يبونهم يكملون خقه عليه بس والله يستاهل كل الخقه اللي صارت له".

وسخرت إحداهن: " رغم ان البنات يدرون مابيتزوجهم الا انه يجيهم الشعور بالامان كونه اعزب يازين اخلاقهم.

وكتب أحد المستخدمين: "الله يرزقه بنت الحلال ولاتنسى تعزمني ع زواجك ي حبيبنا".

من هو فايز بن جريس؟

يُشار أن فايز بن جريس يعتبر من الشخصيات السعودية المشهورة في الوطن العربي بالعموم، ولد في الرياض ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودرس هناك على وسائل التواصل الاجتماعي والتمثيل.

لمع نجم جريس بعد مشاركته في مسلسل "رشاش" الذي يعرض على شاهد بلس، وهو من تأليف توني جوردن، وكتابة الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي، وإخراج كولِن تيغ.

أحداث مسلسل رشاش

تدور أحداث المسلسل المستوحى من قصة حقيقية في ثمانينات القرن الماضي، حيث تتبع قصة رجل عصابات يدعى "رشاش" بدءًا من دخوله عالم الجريمة انتهاءً بالإيقاع به، إذ يعمل ضاب شاب ومتفاني يدعى "فهد" في تكريس جهوده وقوته لإلقاء القبض على رشاش وتفكيك عصابته وذلك بمساعدة الأجهزة الأمنية التي تتضافر جهودها لتتبعهم والتصدي لتحركاتهم القادمة.

ويتميَّز المسلسل بقيمته الإنتاجية العالية، ومشاركة أسماء عالمية في صناعته إلى جانب طاقم تمثيل سعودي محترف.

وقد أشرف على عملية التصوير ومشاهد الأكشن مدير التصوير العالمي "لوك برايان"، الذي شارك في عمليات إنتاج شهيرة مثل: " "I Hate Suzie"،"The Reckoning"، "Urban Myths"،"Sliced"،"Dead Pixels"، "Chewing Gum"، وغيرها.