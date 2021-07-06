مسلسل رشاش يتصدر السوشال ميديا.. ويعقوب الفرحان يلفت الأنظار

تصدر المسلسل السعودي "رشاش" قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى والثانية منه عبر تطبيق شاهد VIP الإلكتروني.

وحظي العمل الذي يروي قصة واحد من أشهر مجرمي السعودية ويجسد دور البطولة فيه الفنان السعودي يعقوب الفرحان بإشادة كبيرة من قبل رواد السوشال ميديا الذين أثنوا بشكل خاص على التصوير والعمليات التقنية للمسلسل، وتغزل البعض بإداء الفنان يعقوب الفرحان.

وجاء في تعليقات الجمهور حول العمل المكون من 8 حلقات ويعرض كل يوم جمعة: "حرفياً أبدعوا من كل النواحي شي شي فخم رهيب التمثيل مُتقن غير السيناريو والحوار مُبهر جداً! ولاننسى التصوير وإخراجه يعيشك الجو بشكللل".

وعلق آخر: "المسلسل قوي شويه عليه اول مره يعجبني مسلسل سعودي من كل ناحيه من التمثيل والانتاج والحوار كل شي كاااممملل فعلاً جبار".

فيما انتقدت احدى المغردات اللهجة بالرغم من اشادتها بشكل كامل بالعمل وجاء في التعليق: "تو اشوف مسلسل رشاش، الاخراج والتصوير متعوب عليه صدق شيء فضيع لكن اللهجه ياخوان سلامات وش ذا المكس اللي مسوينه

من هو رشاش الذي يتناول المسلسل قصته

هو رشاش بن سيف العتيبي من مواليد سبتمبر 1960، اشتعر كونه قاطع طريق، بدأ عملياته الإجرامية في منتصف الثمانينيات ليكون بعدها عصابة خاصة به.

قام رشاش مع عصابته بالعديد من عمليات السرقة والنهب وقطع الطريق، وتم القبض عليه وعلى أفراد العصابة كاملة، وحكم عليه بالاعدام وتم تنفيذ الحكم عام 1989.

قصة مسلسل رشاش وأبطاله

ويتناول مسلسل رشاش قصة المجرم رشاش الشيباني وهو مجرم سعودي اشتهر بممارسة نشاطاته الإجرامية البشعة من قتل وتهريب للمخدرات خلال فترة الثمانينيات.

ويتناول المسلسل المراحل الإجرامية في حياة رشاش، من اللحظة التي دخل بها عالم الجريمة حتى لحظة القبض عليه وإعدامه، وسيركز العمل بشكل خاص على قصة الضابط “فهد” الذي سعى للقبض على رشاش والايقاع بعصابته كاملة

والعمل من تأليف توني جوردن، وشارك في كتابته سهى آل خليفة، وهو من اخراج كولين توج.

ومسلسل رشاش من بطولة يعقوب الفرحان في دور رشاش، ونايف الظفيري في شخصية فهد، وفايز بن جريس، وحكيم جمعة، وعبد الله البراق، وإبراهيم الحجاج، وأيمن المطهر وخالد يسلم، وسمية رضا إضافة إلى ظهور خاص للفنان حسن عسيري.