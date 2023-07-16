آخرهم بوراك أوزجفيت.. الفوتشوب يحرج النجوم الاتراك بسبب "الكرش" (صور)

يبدو أن استخدام برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب" لا يقتصر على النساء، حيث تصدر اسم الفنان التركي بوراك أوزجفيت أخبار الصحافة التركية بعد تداول صور له بدون تقنية الفوتوشوب تكشف عن "الكرش" بشكل واضح.

بوراك أوزجفيت حديث السوشال ميديا بسبب "الكرش"

تصدر الفنان التركي الشهير بوراك أوزجفيت حديث الصحافة والجمهور بعد تداول صور له خلال قضائه عطلته الصيفية على البحر مع زوجته فهرية أفغان وأبنائه.

وكان بوراك قد شارك صور من نفس الإطلالة أظهرته بجسد مثالي، ليتم تداول صور أخرى التقطها احد الأشخاص كشفت عن "كرش" الفنان التركي وأكدت استخدامه الفوتوشوب في تعديل الصور التي نشرها عبر حسابه في إنستغرام.



بوراك اوزجفيت ليس الوحيد.. الإجازات تفضح نجوم تركيا

بعد انتشار صور بوراك وإثارته الجدل، اكد الكثير من الأشخاص انه ليس النجم الوحيد الذي اجرى تعديلات على صوره حيث قام رواد السوشال ميديا بتداول صور عدد من نجوم تركيا تكشف عن جسدهم غير المثالي.

مارت رمضان ديمير

نجم مسلسل طائر الرفراف كان من أبرز النجوم الأتراك الذين تداول الجمهور صور لهم من الإجازة تكشف عن حقيقة جسده دون تعديل.



قادير دوغلوا

لا يمتلك قادير شعبية بين الجماهير بسبب علاقته الغريبة مع زوجته نسليهان اتاغول التي تمتلك قاعدة جماهيرية أكبر منه.

ولهذا كان قادير من أبرز النجوم الذين سارع الجمهور لعرض صور له تكشف عن جسده غير المثالي.



تشاغلار أرطغرل

دائمًا ما يثير أرطغرل الجدل حوله، بسبب اختلاف شكله في الصور التي يتم تداولها، حيث كثيرًا ما يظهر بوزن زائد ثم يخسر وزنه على الفور ليظهر بشكل مختلف.

لكنه في الكثير من الأحيان يظهر بإطلالات غير موفقة في الصور العفوية.



ألبيران دويماز

دويماز من أبرز النجوم الذين يلفتون الأنظار اليهم بوسامتهم، لكن رغم هذا تعرض للتنمر على صورة له في إجازاته بسبب كرشه البسيط.