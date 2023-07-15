نرمين الفقي نفيض أنوثة في أحدث إطلالاتها الصيفية

البوابة-شاركت الفنانة نرمين الفقي متبعيها صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

و ظهرت نرمين من داخل منزلها، بإطلالة انثوية مرتدية فستانا صيفيا مشجرا، و اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الناعمة ا وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مسلسل (الكبير أوي 6) الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022.

(الكبير أوي 6) تأليف مصطفى صقر، و إخراج أحمد الجندي، وب طولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، و رحمة أحمد .