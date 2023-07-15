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نرمين الفقي نفيض أنوثة في أحدث إطلالاتها الصيفية

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 15 تمّوز / يوليو 2023 - 03:11
نرمين الفقي
نرمين الفقي

البوابة-شاركت الفنانة نرمين الفقي متبعيها صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

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نيرمين الفقي

و ظهرت نرمين من داخل منزلها، بإطلالة انثوية مرتدية فستانا صيفيا مشجرا، و اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الناعمة ا وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

نيرمين الفقي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مسلسل (الكبير أوي 6) الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022.

(الكبير أوي 6) تأليف مصطفى صقر، و إخراج أحمد الجندي، وب طولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، و رحمة أحمد .

نيرمين الفقي

 

كلمات دالة:نرمين الفقي

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