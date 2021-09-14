نسرين طافش تتألق بالزي الفلسطيني في احتفالية (ديرجيست)

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وتألقت نسرين طافش بإطلالة صيفية أنيقة من حفل (دير جيست)، بفستان من التراث الفلسطيني، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وحصلت الفنانة نسرين طافش على جائزة التميز عن مسلسلها الأخير (المداح) في حفل (دير جيست) و أهدت جائزتها لجميع صناع المسلسل، وعلى رأسهم مخرج العمل المبدع أستاذ احمد سمير فرج، و لاحبائها في في الوطن العربي.

وكانت نسرين قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل (المداح) بطولة الفنان حمادة هلال، وأحمد بدير، تامر شلتوت، خالد سرحان، وحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا فور عرضه على الشاشات.

هذا و تواصل نسرين تصوير فيلم (في القلب) الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي مع النجم خالد سليم وتحت قيادة المخرج مرقس عادل ويضم كوكبة كبيرة من النجوم منهم هالة فاخر، سوسن بدر، منة فضالي، وسيناريو و حوار سمير ياسر، ومن إخراج مرقس عادل.