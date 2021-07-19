نسرين طافش بالعباءة والحجاب من بعد الهوت شورت!

شاركت الممثلة السورية نسرين طافش مجموعة صُور جديدة لها عبر حسابها في انستقرام حيث يتابعها أكثر من 9.5 مليون شخص.

نسرين ظهرت في الصُور بالحجاب والعباءة بمناسبة عيد الأضحى والذي يصادف الغد أول أيامه، وارفقت الصُورة بتعليق "اللهم استجب دعائنا في يوم عرفة .. و عيد أضحى مبارك يحمل معه الصحة السلام و الفرح لكل العالم".

إطلالة نسرين جاءت بعد سلسلة إطلالات جريئة عرضتها لهجوم وانتقادات لاذعة والتي كان منها الهوت شورت وصورة أخرى وهي ترتدي مايوه السباحة داخل بركة السباحة في برج العرب، وبدت نسرين وكأنها عارية ومن دون ملابس بسبب وضعيات التصوير.

نسرين طافش تفسخ خطوبتها!

بالحديث عن الحياة الشخصية للممثلة فقد عاشت فترة خطوبة امتدت لأشهر قبل أن تنتهي بالانفصال، ومن دون التطرق إلى هوية الشاب علقت نسرين على سبب الانفصال بـ "أنها لم تشعر بتوافق روحي وفكري مع الشريك وربما إستعجلت لأنها كانت تريد أن تصبح أُم بأسرع وقت ممكن".

فارس أحلام نسرين طافش !

الممثلة السورية نسرين كانت قد شاركت إجاباتها على بعض أسئلة متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ومن بين هذه الأسئلة: "مواصفات سعيد الحظ! خذي بالاعتبار اني بعرف أطبخ وأجلي وأغسل"....وردَّت طفش على سؤال المعجب "ههههه أهم شي الطبخ.. بالنسبة إلي المهم يكون صادق، واضح، واثق بنفسه، وحنون، وقلبو طيب وبيحب الحياة والعيلة والأطفال وبيحترمني وبيقدرن وبيخاف الله فيني"...كما أجابت على سؤال إحدى المعجبين حول إذا ما كانت مرتبطة، وكتبت: "من أولها هي الأسئلة.. اي مرتبطة، بأهلي ورفقاتي وبالحياة وبشغلي وجمهور والناس الي بتحبني".

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