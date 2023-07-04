نسرين طافش تعتزل الغناء بعد أن تسبب بإفلاسها!

البوابة-أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش اعتزالها الغناء، موضحة أن السبب وراء ابتعادها عن الغناء أن تقديم الأغاني يحتاج إلى شركة إنتاج كبيرة وأموال أكثر.

وأضافت نسرين خلال حلولها ضيفة على برنامج (The Insider بالعربي)ـ أنها قررت الابتعاد عن الغناء والتركيز على التمثيل فقط خلال الفترة القادمة.

وتابعت طافش أنها تولت مهمة الإنتاج لنفسها فى العديد من الأغانيات وتسببت هذه المهمة في إفلاسها لكون الأغاني تحتاج الى مصاريف كثيرة وعائدها ليس بالشكل الذي يعوض هذه المصاريف.

و على صعيد التمثيل، أوضحت نسرين طافش أنها لا تحضر لأعمال جديدة خلال الفترة الحالية، ولكنها تنتظر عرض فيلم (في القلب) على إحدى المنصات الإلكترونية.