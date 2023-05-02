نسرين طافش و زوجها و جلسة تصوير رومانسية بعد أشهر من الانفصال

البوابة-نشرت النجمة نسرين طافش مجموعة صور من عن جلسة تصوير جمعتها بزوجها الطبيب والمعالج بالطاقة شريف شرقاوي، و ذلك بعد عودتهما عقب فترة انفصال دامت ستة أشهر .

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها بموقع (إنستغرام) معلقة: (هذا كل شيء، ولا شيء آخر يهم)، ليتفاعل معها العديد من المتابعين حيث انهالت عليها التعليقات من أهمها الفنانة دنيا عبد العزيز، التي قالت لها: (يا روحي على جمالك)، بينما علقت الفنانة إيمي سلام قائلة: (ربنا يسعدكم).

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخراً فيلم (أخي فوق الشجرة) مع رامز جلال ويشارك في بطولته تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، و تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.